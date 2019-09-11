Россия потерпела фиаско от Польши в международном суде: Украина ликует

Наш западный сосед отстоял украинские позиции в контракте по транзиту газа .

Польша выиграла иск в Европейском суде, касающийся доступа российского Газпрома к газопроводу Ораl, сообщает delo.ua, ссылаясь на публикацию в Twitter министра энергетики Польши Кшиштофа Тхужевского.

“Из-за ограниченной возможности использования газопровода OPAL “Газпрому“ придется сократить использование “Северного потока“, что означает, что он, вероятно, не сможет полностью отказаться от транзита газа через Украину и будет вынужден продолжить трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной“, - написал польский министр.

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Газопровод Ораl является сухопутной ветвью “Северного потока“, которую Россия, в лице компании Газпром, активно эксплуатирует для прокачки своего газа в Европу. Вернее, эксплуатировала до 2013, ибо с 2013 ей было разрешено использовать лишь 50% мощности газопровода для поставки своего энергоресурса. Остальное должны были заполнять другие поставщики.

Однако, спустя три года, в 2016, Газпром добился разрешения использовать Ораl на 90% его мощности. Такое разрешение дала российским поставщикам Еврокомиссия.

Польша, Литва и Латвия оспорили это решение в Европейском суде и выиграли иск. В частности, суд признал, что Еврокомиссия, которая разрешила Газпрому практически безраздельно пользоваться газопроводом, не изучила, насколько такое решение может повлиять на энергетическую безопасность Польши и других государств Центральной Европы.

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Суд принял во внимание аргумент, выдвинутый Польшей, о том, что источник и средства пставки гза не могут быть сконцентрированы в одних руках, ибо это “противоречит принципу диверсификации источников, путей поставки и управлению рисками препятствий или прекращения поставок газа“.

В итоге, решение Еврокомиссии было признано незаконным.

Таким образом, Газпром оказался опять на позициях 2013 года, когда ему было позволено использовать мощности газопровода лишь наполовину.

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Если бы он использовал 90% мощностей, то смог бы поставлять газ в Европу в обход Украины – только через Ораl. Теперь же ему, волей-неволей, придется воспользоваться украинской ГТС для прокачки газа в Европу.

Появилась также реакция на решение Европейского суда заместительницы главы украинского МИДа Елены Зеркаль.

“Это решение было вынесено с нарушением основ энергетической солидарности“, - решили судьи из Люксембурга. Именно это мы и доказывали на протяжении 3 лет“, - написала чиновница в своем Фейсбук.

Напомним, что трехсторонние переговоры по транзиту газа через украинскую ГТС состоятся 19 сентября. В Них примут участие представители Украины, России и Евросоюза.

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