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Россия потерпела фиаско от Польши в международном суде: Украина ликует

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Наш западный сосед отстоял украинские позиции в контракте по транзиту газа .
Россия не сможет единолично использовать газопровод Opal
Россия не сможет единолично использовать газопровод Opal
depositphotos.com

Польша выиграла иск в Европейском суде, касающийся доступа российского Газпрома к газопроводу Ораl, сообщает delo.ua, ссылаясь на публикацию в Twitter министра энергетики Польши Кшиштофа Тхужевского.

“Из-за ограниченной возможности использования газопровода OPAL “Газпрому“ придется сократить использование “Северного потока“, что означает, что он, вероятно, не сможет полностью отказаться от транзита газа через Украину и будет вынужден продолжить трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной“, - написал польский министр.

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Газопровод Ораl является сухопутной ветвью “Северного потока“, которую Россия, в лице компании Газпром, активно эксплуатирует для прокачки своего газа в Европу. Вернее, эксплуатировала до 2013, ибо с 2013 ей было разрешено использовать лишь 50% мощности газопровода для поставки своего энергоресурса. Остальное должны были заполнять другие поставщики.

Однако, спустя три года, в 2016, Газпром добился разрешения использовать Ораl на 90% его мощности. Такое разрешение дала российским поставщикам Еврокомиссия.

Польша, Литва и Латвия оспорили это решение в Европейском суде и выиграли иск. В частности, суд признал, что Еврокомиссия, которая разрешила Газпрому практически безраздельно пользоваться газопроводом, не изучила, насколько такое решение может повлиять на энергетическую безопасность Польши и других государств Центральной Европы. 

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Суд принял во внимание аргумент, выдвинутый Польшей, о том, что источник и средства пставки гза не могут быть сконцентрированы в одних руках, ибо это “противоречит принципу диверсификации источников, путей поставки и управлению рисками препятствий или прекращения поставок газа“.

В итоге, решение Еврокомиссии было признано незаконным.

Таким образом, Газпром оказался опять на позициях 2013 года, когда ему было позволено использовать мощности газопровода лишь наполовину.

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Если бы он использовал 90% мощностей, то смог бы поставлять газ в Европу в обход Украины – только через Ораl. Теперь же ему, волей-неволей,  придется воспользоваться украинской ГТС для прокачки газа в Европу.

Появилась также реакция на решение Европейского суда заместительницы главы украинского МИДа Елены Зеркаль. 

“Это решение было вынесено с нарушением основ энергетической солидарности“, - решили судьи из Люксембурга. Именно это мы и доказывали на протяжении 3 лет“, - написала чиновница в своем Фейсбук.

 Напомним, что трехсторонние переговоры по транзиту газа через украинскую ГТС состоятся 19 сентября. В Них примут участие представители Украины, России и Евросоюза.

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Теги: Европейский суд, Еврокомиссия, газ, транзит, Польша, газопровод
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Комментариев (6)
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nelci    11.09.2019, 12:39
Оценка:  -1
nelci
Поляки мстят немцам по всем фронтам, а газпром не обеднеет, газ уже начали в Китай продавать и нам обьедки с польского на шару достались...
nelci    11.09.2019, 12:42
Оценка:  -1
nelci
Не дай Бог будет холодная зима в ЕС озвереют и нас с поляками пошлют, тогда и америкосы не помогут, а потому надо молиться на погоду.
гость  (аноним)  11.09.2019, 11:59
Оценка:  -3
гость
Ну как сказать... В случае острого дефицита газа снова разрешат, к тому же заполненный на половину опал приносит меньше прибыли европцам.
гость  (аноним)  11.09.2019, 11:52
Оценка:  -4
гость
построят новый газопровод - ОПАЛ - 2 делов то... опять таки не написано на сколько уменьшить, может до 89 % а остальные будут качать газпромовские прокладки... например газпром - 2
Духовный_скреп    11.09.2019, 11:37
Оценка:  +3
Духовный_скреп
Знатно наши польские братья свинью мокшам подсунули))))
ПНХ    11.09.2019, 12:07
Оценка:  -2
ПНХ
братья?)))))) недочеловеки вы для них
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