Евросоюз пообещал Украине предоставить второй транш кредита

Чтобы получить деньги, наша страна должна выполнить требования, выдвинутые ЕС.

Украина надеется уже до конца 2019 года получить деньги от Евросоюза. ЕС обещает нам предоставить второй транш кредита, сообщает Радио Свобода, ссылаясь на информацию, полученную от вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы.

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Он, в частности, сообщил, что общался по поводу выделения кредита с вице-президентом Еврокомисси Валдисом Домбровскисом. Многие положения и условия получения второго транша уже согласованы. Они лишь прошлись по списку и уточнили, что уже удалось реализовать, а что ожидается в ближайшей перспективе.

Ведь Европа вовсе не против дать Украине взаймы, однако выдвигает нам свои условия. В частности, принятие законов о противодействии отмыванию денег и об авторизованных экономических операторах. Кроме того, Евросоюз настаивает, чтобы у нас был утвержден и принят план реформирования таможенной и налоговой администрации, а также начал работать закон о рынке электроэнергии.

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Украина готова выполнить требования ЕС, ибо полмиллиарда евро, обещанные европейскими партнерами, жизненно важны для нашей страны.

“Нам действительно нужно принять несколько актов законодательства для этого, мы действительно уже кое-что сделали, и сегодня мы просто прошлись, ибо времени не так много — нам нужно получить этот транш до конца года. Потому что у нас в этом году пиковые выплаты по внешней задолженности, и нам этот транш очень важен как поддержка нашего финансового баланса», — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, что акциями украинского государственного Укргазбанка может завладеть Всемирный банк. Пятая часть акций Укргзбанка пойдет в уплату кредита, котрый Всемирный банк готов ему предоставить.

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