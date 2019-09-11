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Гражданам Украины будут по-новому выплачивать социальную помощь

Комментариев: 2
Правительство намерено пересмотреть критерии социальных выплат.
Юлия Соколовская провела переговоры с представителями Всемирного банка
Юлия Соколовская провела переговоры с представителями Всемирного банка
minfin.com.ua

В Украине изменятся подходы к выплатам различных видов социально помощи, сообщает пресс-служба Минсоцполитики. Речь об этом шла в ходе общения министра социальной политики Юлии Соколовской с делегацией от Всемирного банка, возглавляемой директором Всемирного банка по делам Беларуси, Украины и Молдовы Сату Кахконен.

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Речь шла о сотрудничестве между Минсоцполитики и Всемирным банком. Юлия Соколовская рассказала представителям банка, какие первоочередные вопросы стоят на повестке дня ее министерства. В частности, идет напряженная работа над формированием проекта бюджета страны на следующий год, а также над внедрением системы Е-social, в которой будут сконцентрированы все данные о каждом получателе социальных выплат.

Кроме этого, министерство работает над новой концепцией социальных выплат. Чиновники считают, что соцпомощь должна быть более ощутимой и боле адресной. Если выразить это в двух словах, то трудоспособное население должно трудиться и само обеспечивать себя, а нетрудоспособных граждан должно материально поддерживать государство.

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“Главная идея – Минсоцполитики должно увеличивать уровень поддержки наиболее уязвимых слоев общества. При этом мы должны создавать и укреплять существующие стимулы для работы трудоспособного населения“, - подчеркнула министр.

Напомним, ранее мы писали, что некоторые украинцы расторгают брак ради того, чтобы получить субсидию на оплату коммунальных услуг.Именно этим юристы объясняют небывалый всплеск количества разводов.

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Теги: Минсоцполитики, Юлия Соколовская, соцпомощь, Всемирный банк
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Комментариев (2)
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КтоИкак  (аноним)  11.09.2019, 13:45
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КтоИкак
Ну да... Ухаживаю за не ходячим инвалидом, нигде не работаю, получаю социальную помощь в размере 270 грн/мес. Кинулись субсидию оформлять, а тамошние крысы говорят: "Ваш доход в месяц составляет 6000 грн!". Спрашиваю: "С какого бодуна? И почему 6000, а не 60 или 600?". Ответ: "Не умничайте!".
гость  (аноним)  11.09.2019, 13:32
Оценка:  0
гость
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