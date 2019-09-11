Гражданам Украины будут по-новому выплачивать социальную помощь

Правительство намерено пересмотреть критерии социальных выплат.

В Украине изменятся подходы к выплатам различных видов социально помощи, сообщает пресс-служба Минсоцполитики. Речь об этом шла в ходе общения министра социальной политики Юлии Соколовской с делегацией от Всемирного банка, возглавляемой директором Всемирного банка по делам Беларуси, Украины и Молдовы Сату Кахконен.

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Речь шла о сотрудничестве между Минсоцполитики и Всемирным банком. Юлия Соколовская рассказала представителям банка, какие первоочередные вопросы стоят на повестке дня ее министерства. В частности, идет напряженная работа над формированием проекта бюджета страны на следующий год, а также над внедрением системы Е-social, в которой будут сконцентрированы все данные о каждом получателе социальных выплат.

Кроме этого, министерство работает над новой концепцией социальных выплат. Чиновники считают, что соцпомощь должна быть более ощутимой и боле адресной. Если выразить это в двух словах, то трудоспособное население должно трудиться и само обеспечивать себя, а нетрудоспособных граждан должно материально поддерживать государство.

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“Главная идея – Минсоцполитики должно увеличивать уровень поддержки наиболее уязвимых слоев общества. При этом мы должны создавать и укреплять существующие стимулы для работы трудоспособного населения“, - подчеркнула министр.

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