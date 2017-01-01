Стало известно, какой будет политика НБУ в 2020 году
Совет НБУ принял Основные принципы денежно-кредитной политики на 2020 год и среднесрочную перспективу. Принятые решения разработаны на основе предложений Правления НБУ и с учетом стратегии монетарной политики НБУ.
Об этом сообщает пресс-служба.
- Какой будет инфляция в 2020 году?
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Согласно утвержденным принципам остается поддержание инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений ± 1 п. п.
- Каким будет курс в 2020 году?
Нацбанк будет продолжать придерживаться плавающего курсообразования, имея в виду, что монетарная политика не направлена на достижение определенного уровня или диапазона обменного курса
- Какой будет учетная ставка в 2020 году?
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Учетная ставка в реальном выражении будет постепенно снижаться в последующие годы до нейтрального уровня. Также учитывая улучшение инфляционных ожиданий будут снижаться и номинальные процентные ставки банков.
“При снижении инфляционного давления и улучшения ожиданий Национальный банк будет смягчать монетарную политику, способствуя таким образом экономическому росту“ – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, от каких денег жителям Украины нужно поторопиться избавиться. В октябре некоторые украинские монеты уже не будут принимать в торговых сетях.
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