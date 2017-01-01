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Стало известно, какой будет политика НБУ в 2020 году

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Основные принципы денежно-кредитной политики на 2020 год.
Глава НБУ Яков Смолий
Глава НБУ Яков Смолий
НБУ

Совет НБУ принял Основные принципы денежно-кредитной политики на 2020 год и среднесрочную перспективу. Принятые решения разработаны на основе предложений Правления НБУ и с учетом стратегии монетарной политики НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба.

  • Какой будет инфляция в 2020 году?

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Согласно утвержденным принципам остается поддержание инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений ± 1 п. п.

  • Каким будет курс в 2020 году?

Нацбанк будет продолжать придерживаться плавающего курсообразования, имея в виду, что монетарная политика не направлена ​​на достижение определенного уровня или диапазона обменного курса

Совет Национального банка Украины
Совет Национального банка Украины
НБУ

  • Какой будет учетная ставка в 2020 году?

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Учетная ставка в реальном выражении будет постепенно снижаться в последующие годы до нейтрального уровня. Также учитывая улучшение инфляционных ожиданий будут снижаться и номинальные процентные ставки банков.

“При снижении инфляционного давления и улучшения ожиданий Национальный банк будет смягчать монетарную политику, способствуя таким образом экономическому росту“ – говорится в сообщении.

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
НБУ

Ранее сообщалось о том, от каких денег жителям Украины нужно поторопиться избавиться. В октябре некоторые украинские монеты уже не будут принимать в торговых сетях.

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Теги: НБУ, политика нбу, принципы политики нбу
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