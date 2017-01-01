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Министерство информационной политики изучит угрозы от Telegram в Украине

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По мнению чиновников, мессенджер может предоставлять опасность для информационной безопасности страны.
Создатель Telegram Павел Дуров
Создатель Telegram Павел Дуров
Getty Images

Министерство информационной политики изучит потенциальные угрозы от популярного мессенджера Telegram. Напомним, еще 1 июля в министерстве были проведены обсуждения под названием “Telegram: инструмент коммуникации с общественностью или средство предвыборных манипуляций?“.

Об этом сообщает телеканал 112 со ссылкой на пресс-службу министерства.

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Чиновники уже обсуждали причины популярности мессенджера, а также потенциальные риски получения информации из анонимных источников. Предполагается, что этот инструмент может активно использовать РФ в ходе информационной войны.

Мессенджер Telegram
Мессенджер Telegram
Getty Images

Ранее сообщалось о том, что Telegram был запрещен в Российской Федерации 13 апреля решением Таганского суда Москвы.

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Теги: Министерство информационной политики, Telegram
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