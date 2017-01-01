Министерство информационной политики изучит угрозы от Telegram в Украине

По мнению чиновников, мессенджер может предоставлять опасность для информационной безопасности страны.

Министерство информационной политики изучит потенциальные угрозы от популярного мессенджера Telegram. Напомним, еще 1 июля в министерстве были проведены обсуждения под названием “Telegram: инструмент коммуникации с общественностью или средство предвыборных манипуляций?“.

Об этом сообщает телеканал 112 со ссылкой на пресс-службу министерства.

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Чиновники уже обсуждали причины популярности мессенджера, а также потенциальные риски получения информации из анонимных источников. Предполагается, что этот инструмент может активно использовать РФ в ходе информационной войны.

Мессенджер Telegram Getty Images

Ранее сообщалось о том, что Telegram был запрещен в Российской Федерации 13 апреля решением Таганского суда Москвы.

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