Нардепы установили штрафы за перегруженные фуры: Подробности

Верховная Рада приняла в целом законопроект о штрафах за разрушение дорожного покрытия перегруженными фурами.

ВР приняла законопроект №1047 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отдельных вопросах осуществления габаритно-весового контроля“. За документ проголосовали 331 нардеп.

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“Подавляющее большинство автомобильных дорог в Украине построено в 60-70-х годах прошлого века. Вследствие бесконтрольного движения транспортных средств, весовые параметры которых превышают разрешенные нормы, автомобильные дороги несут значительные преждевременные разрушения, что приводит, в том числе, к ослаблению обороноспособности государства“ – говорится в пояснительной записке.

Какими будут штрафы за перегруженные фуры:

Перегруз на 5-10% - штраф 500 необлагаемых минимумов. Перегруз 10-20% - штраф 1000 необлагаемых минимумов. Перегруз больше 20% - штраф 2000 необлагаемых минимумов.

Ответственность за перегруз несет физ или юр лицо, на которое зарегистрирована фура.

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Ранее сообщалось о том, что Порошенко подписал закон о платных дорогах. Подписанный президентом закон предусматривает передачу в концессию только тех участков дорог, которые будут строиться, а не уже построенные.

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