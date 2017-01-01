В Украине уже скоро могут измениться тарифы на электричество
Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей требует пересмотра, сообщает delo.ua. Об этом заявила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, принявшая участие в заседании парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
Читай также: Как украинцам завышают платежки: Раскрыты схемы местных властей
Госпожа Кривенко считает, что с практикой перекрестного субсидирования между бытовыми и промышленными потребителями электроэнергии пора заканчивать. На сегодня ситуация такова, что расходы на энергоснабжение одних покрываются за счет тарифных выплат других.
Читай также: Из Роттердама в Украину уголь не везли – НАБУ
Однако такая система оплаты противоречит условиям рынка электроэнергии, который начал функционировать в Украине с 1 июля 2019 года. Перекрестное субсидирование создает неконкурентную среду и, в итоге, может свести на нет все приложенные усилия по запуску рынка электроэнергии.
“В конце концов, мы столкнемся с проблемой, что будет необходимость повышения стоимости электроэнергии для населения для того, чтобы уменьшить эти дотации“, — считает глава НКРЭКУ.
Напомним, ранее мы сообщали об обратной тенденции. С 1 октября в Украине тариф на электроэнергию могут снизить еще на 10 копеек.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил