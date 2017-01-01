В Украине уже скоро могут измениться тарифы на электричество

НКРЭКУ считает, что стоимость электроэнергии для населения нужно менять.

Оксана Кривенко говорит, что тариф на электроэнергию придется повышать www.facebook.com

Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей требует пересмотра, сообщает delo.ua. Об этом заявила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, принявшая участие в заседании парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

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Госпожа Кривенко считает, что с практикой перекрестного субсидирования между бытовыми и промышленными потребителями электроэнергии пора заканчивать. На сегодня ситуация такова, что расходы на энергоснабжение одних покрываются за счет тарифных выплат других.

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Однако такая система оплаты противоречит условиям рынка электроэнергии, который начал функционировать в Украине с 1 июля 2019 года. Перекрестное субсидирование создает неконкурентную среду и, в итоге, может свести на нет все приложенные усилия по запуску рынка электроэнергии.

“В конце концов, мы столкнемся с проблемой, что будет необходимость повышения стоимости электроэнергии для населения для того, чтобы уменьшить эти дотации“, — считает глава НКРЭКУ.

Напомним, ранее мы сообщали об обратной тенденции. С 1 октября в Украине тариф на электроэнергию могут снизить еще на 10 копеек.

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