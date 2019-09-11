Встреча Зеленского с Коломойским: Реакция соцсетей

Встреча президента с олигархом не оставила равнодушными пользователей соцсетей.

Вчера, 10 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с олигархом Игорем Коломойским. На встрече также были премьер-министр Алексей Гончарук, глава ОП Андрей Богдан и советники президента.

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Сообщается, что обсуждались “вопросы ведения бизнеса в Украине“. Также говорилось об энергетической сфере.

Пользователи социальных сетей не остались равнодушными и прокомментировали встречу президента и олигарха мемами.

Также нашелся седьмой участник встречи

Пользователи соцсетей активно делятся мемами Сеть

Также пользователи пишут:

1. Все идет по плану. Отчет прошел в теплой и дружеской обстановке - Yakov Konstantinovich.

2. И чего это курить в президентском кабинете? - Olesya Naumovska.

3. Добрый вечер, патриоты) - Milan Lelich.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский подписал закон о снятии неприкосновенности с депутатов. Закон об изменении статьи 80 Конституции Украины вступит в силу с 1 января 2020 года

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