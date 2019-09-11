Встреча Зеленского с Коломойским: Реакция соцсетей
Вчера, 10 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с олигархом Игорем Коломойским. На встрече также были премьер-министр Алексей Гончарук, глава ОП Андрей Богдан и советники президента.
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Сообщается, что обсуждались “вопросы ведения бизнеса в Украине“. Также говорилось об энергетической сфере.
Пользователи социальных сетей не остались равнодушными и прокомментировали встречу президента и олигарха мемами.
Также нашелся седьмой участник встречи
В кругу старых друзей и наемных работников https://t.co/tXtinPghH2 #Зеленский #олигархия #Украина #Коломойский #юмор— Брусникин Станислав (@Vegnagun444) September 11, 2019
- Также пользователи пишут:
1. Все идет по плану. Отчет прошел в теплой и дружеской обстановке - Yakov Konstantinovich.
2. И чего это курить в президентском кабинете? - Olesya Naumovska.
3. Добрый вечер, патриоты) - Milan Lelich.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский подписал закон о снятии неприкосновенности с депутатов. Закон об изменении статьи 80 Конституции Украины вступит в силу с 1 января 2020 года
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