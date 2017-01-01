Как покупателю заработать на продавце: парламент готовит закон о е-чеке и кешбэке

Власть хочет установить тотальный контроль над всеми финансовыми операциями в сфере покупок.

Верховная Рада, уже в ближайшее время, должна принять законы, которые ужесточат контроль над всеми операциями купли-продажи, осуществляемыми в торговой сети. Уже приняты в первом чтении два соответствующих законопроекта - № 1053-1 и № 1073.

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Что хотят внедрить

Все торговые операции должны проходить через регистратор расчетных операций. Естественно, это обеспечит тотальный контроль над всей торговлей. Регистраторами будут охвачены даже захолустные подвальчики торгующие секонд-хендом и интернет-магазины. РРО также могут существовать в электронной форме, а не только в “живом“ виде.

Причем уже с 1 января 2021 РРО должен быть у всех плательщиков единого налога II-IV групп.

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А теперь – о бонусах для покупателей

Покупатели могут помочь государству уличить недобросовестного продавца, а также и, возможно, вернуть деньги, потраченные на покупку у такого продавца. Это происходит таким образом. Покупатель, который приобрел товар на сумму, превышающую 100 гривен, получает от продавца чек. Затем он может проверить его на подлинность в электронной базе. И если окажется, что чек не передан контролирующим органам, покупатель может написать жалобу на продавца. По факту жалобы будет произведена проверка. И если она подтвердит, что продавец утаил факт продажи, его накажут штрафом. А покупателю при этом (внимание!) вернут стоимость покупки.

Напомним, нардепы установили штрафы за перегруженные фуры. Они могут достигать 34 тысяч гривен.

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