"К нам приехали ревизоры": в Киев прибыла миссия МВФ

Переговоры с международными кредиторами продлятся несколько дней .

Сегодня, в среду, в Украину прибыла миссия МВФ. Кредиторы начали переговоры с представителями от украинской стороны. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге, состоявшемся сразу после заседания Кабмина, пишет news.finance.ua

Конечно, в первый день визита преждевременно говорить о каких-то конкретных договоренностях, представители МВФ только начали свою работу. Им предстоит оценить “домашнее здание“, выполненное Украиной ради того, чтобы заполучить очередную кредитную программу от фонда.

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Украинская власть надеется, что переговоры будут успешными, и уже на следующей неделе обещает дать развернутую информацию о том, что удалось выторговать.

“У нас сегодня в Украину прибыла миссия МВФ, с которой мои коллеги начали переговоры. Я думаю, на следующей неделе мы выйдем с развернутым месседжем об этом”, – сказал премьер.

Предыдущий визит представителей МВФ состоялся с 21 по 29 мая. Тогда уже были наработаны определенные договоренности. И тогда же кредиторы пообещали, что вернутся в Украину осенью, когда приступит к работе новое правительство.

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О том, каким ожидается объем кредита и периоде кредитования, сейчас не говорят. Однако ранее глава минфина Оксана Маркарова высказывала предположение, что длительность новой программы сотрудничества с МВФ может составлять 3 года.

При этом замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб заявил, что правительство намерено договориться о четырехлетнем предоставлении кредитной помощи на сумму до 10 миллиардов долларов.

Напомним, что Украине повысили кредитный рейтинг. Международные эксперты утверждают, что в нашей стране улучшилась макроэкономическая стабильность.

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