Стало известно, сколько денег было потрачено на День Независимости от Зеленского

Кабмин ответил, что не владеет информацией о стоимости праздника.

Подготовкой и проведением Дня Независимости в столице занималось Государственное театрально-зрелищное агентство. Деньги были потрачены на гонорары артистам Национального симфонического оркестра, Украинского национального хора им. Г. Веревки.

Об этом сообщает УП.

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“В 2019-м году празднование обошлось столице в 290 тыс грн. Деньги направлены на возложение цветов к памятнику Михаила Грушевского и мероприятия возле КГГА“ – говорится в сообщении.

В ответе Минкульта не указано, было ли оплачено участие Бадоева, Елены Коляденко, Тины Кароль и Алины Паш. При этом в сообщении Офиса президента указано, что услуги Бадоева и Коляденко из госбюджета не оплачивались.

Ответ Министерства обороны УП

Стоимость проведения Дня Независимости в 2019 году УП

Ответ Офиса президента УП

Ранее сообщалось о том, что Зеленский поставил задачи правительству.

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