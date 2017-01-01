Почти во всех областях Украины можно заказать газ "про запас"

Желающим воспользоваться услугой стоит поторопиться: оплатить запас нужно до 25 сентября.

Уже более 7 тысяч семей приобрели газ на зиму depositphotos.com

Сервисом от НАК Нафтогаз Украины, позволяющим приобрести газ на зиму по летней цене, уже воспользовались многие украинские семьи. До недавних пор эта услуга была доступна не везде. Однако теперь на карте, обозначающей сферы влияния газораспределительных компаний, в которых можно купить “газ про запас“, почти не осталось белых пятен. НАК Нафтогаз Украины, на своей странице в Фейсбук, опубликовал обновленную карту, где обозначены места, торгующие “зимним газом“ по “летней“ цене.

Читай также: Делаем запас на зиму: уже более 7 тысяч украинских семей купили газ “про запас“

“Недавно сделать газовый запас своим клиентам предложили поставщики Черкасской области, Киева, Кременчуга и Коростышева. Ожидает, что вскоре к акции присоединятся Донечкая область и Умань“, - пишут в комментарии к публикации.

Читай также: “Зима близко“: Нафтогаз начал публиковать список должников

На карте видно, что “неохваченными“ акцией остались отдельные районы в Черкасской, Полтавской, Хмельницкой и Запорожской областях. Кроме этого, на Тернопольщине акция действует лишь в областном центре. А в Донецкой и Луганской областях пока это предложение не внедрено вовсе.

Почти всюду в Украине можно купить газ "про запас" www.facebook.com/NaftogazUA

Напомним, переговоры по транзиту газа через украинскую ГТС состоятся 19 сентября. В них примут участие представители от Украины, Росии и ЕС,

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram