Курс валют: Доллар "отвоевал" у гривны 8 копеек

Гривна "уступила" доллару сразу 8 копеек, а евро стался на прежнем уровне. На межбанке доллар и евро дешевеют.

Сегодня, 12 сентября, доллар “отвоевал“ у гривны сразу 8 копеек. Таким образом, по курсу, установленному на сегодня Нацбанком, он стоит 24,96 гривны. Такие данные национальный регулятор разместил вчера вечером на своем сайте.

Курс евро “не дрогнул“ и остался прежним.

Читай также: “Брак по расчету“: Укрсоцбанк полностью уходит “под крыло“ Альфа-Банка

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2496,8816 гривны (+8,6537);

– 100 евро – 2747,3188 гривны (+0,3152).

В третий рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на 9 копеек до 24,94 гривен за доллар, курс в покупке до 24,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 21 копейку до 27,41 гривен за евро.

Напомним, что Верховная Рада, в ближайшее время, примет закон, который защитит права потребителей финансовых услуг. Их защитят от произвола кредиторов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram