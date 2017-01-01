Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Курс валют: Доллар "отвоевал" у гривны 8 копеек

Комментариев: 0
Гривна "уступила" доллару сразу 8 копеек, а евро стался на прежнем уровне. На межбанке доллар и евро дешевеют.
Доллар "отыграл" у гривны сразу 8 копеек
Доллар "отыграл" у гривны сразу 8 копеек
www.flickr.com

Сегодня, 12 сентября, доллар “отвоевал“ у гривны сразу 8 копеек. Таким образом, по курсу, установленному на сегодня Нацбанком, он стоит 24,96 гривны. Такие данные национальный регулятор разместил вчера вечером на своем сайте.

Курс евро “не дрогнул“ и остался прежним.

Читай также: “Брак по расчету“: Укрсоцбанк полностью уходит “под крыло“ Альфа-Банка

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2496,8816 гривны (+8,6537);

– 100 евро – 2747,3188 гривны (+0,3152).

В третий рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на 9 копеек до 24,94 гривен за доллар, курс в покупке до 24,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 21 копейку до 27,41 гривен за евро.

Напомним, что Верховная Рада, в ближайшее время, примет закон, который защитит права потребителей финансовых услуг. Их защитят от произвола кредиторов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

 

Поделись:
Теги: курс валют, курс гривны, курс нбу, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь