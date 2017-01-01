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Кнопкодавы от Слуги народа хотят искупить свою вину деньгами

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Народные депутаты хотят отказаться от заработных план в этом месяце.
Первый кнопокодав Рады
Первый кнопокодав Рады
Facebook Сергея Литвиненко

Народные депутаты от партии Слуга народа извинились и предложили искупить свою вину деньгами. Они пообещали перечислить заработные платы за сентябрь в благотворительные фоны.

Об этом они заявили в начале заседания ВР.

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Замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко принес извинения имени фракции “перед украинским народом и коллегами по парламенту“.

После слово было передано кнопкодаву Сергею Литвиненко.

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“Я хочу извиниться за то, что вышло, в моих действиях не было злого умысла, все было в турборежиме, вышло ошибочно, я переживал, чтобы мы проголосовали за те законы... я готов передать свою месячную зарплату в благотворительные фонды за эту ошибку“, - заявил он.

Также извинилась нардеп Елена Копанчук.

Хочу принести официальное извинение перед всеми. Хоть для меня и было важно, чтобы данный законопроект был проголосован, это не будет оправданием...

Ранее сообщалось о том, что первым кнопкодавом Рады оказался “слуга“ Литвиненко. Сергей Литвиненко пытался, вероятнее всего, “кнопкодавить“ за Александра Скичко.

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Теги: кнопкодавы, Слуга народа, сергей литвиненко, Елена Копанчук
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