Новый Приват24: Когда запустят в работу и какие функции появятся

Запуск обновленного приложения планируется на сентябрь месяц.

ПриватБанк в сентябре 2019 года запускает обновленную версию Приват24. Для удобства клиентов банка в первое время можно будет пользоваться обеими версиями приложения.

Об этом сообщил член правление ПриватБанка Сергей Харитич на пресс-конференции.

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По его словам, работа над обновленным Приват24 продолжалась на протяжении года. Для тестирования бета-версии привлекли 250 тыс чел.

Новые функции обновленного Приват24:

Удобный дизайн, улучшенный интерфейс. Добавление в приложение карт других банков. Усовершенствованные механизмы безопасности. Добавление курса валют на Главную, работа с курсами и валютами от НБУ. Формирование шаблонов.

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Ранее сообщалось о том, что Глава ПриватБанка прокомментировал обыски. Петр Крумханзл заявил о том, что правление готово “защищать положительные реформы, которые состоялись с 2016 года“.

Напомним, полиция обыскивала Приватбанк. Обыск связывали с одним из договоров, который заключил Приватбанк.

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