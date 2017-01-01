Новый Приват24: Когда запустят в работу и какие функции появятся
ПриватБанк в сентябре 2019 года запускает обновленную версию Приват24. Для удобства клиентов банка в первое время можно будет пользоваться обеими версиями приложения.
Об этом сообщил член правление ПриватБанка Сергей Харитич на пресс-конференции.
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По его словам, работа над обновленным Приват24 продолжалась на протяжении года. Для тестирования бета-версии привлекли 250 тыс чел.
Новые функции обновленного Приват24:
- Удобный дизайн, улучшенный интерфейс.
- Добавление в приложение карт других банков.
- Усовершенствованные механизмы безопасности.
- Добавление курса валют на Главную, работа с курсами и валютами от НБУ.
- Формирование шаблонов.
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Ранее сообщалось о том, что Глава ПриватБанка прокомментировал обыски. Петр Крумханзл заявил о том, что правление готово “защищать положительные реформы, которые состоялись с 2016 года“.
Напомним, полиция обыскивала Приватбанк. Обыск связывали с одним из договоров, который заключил Приватбанк.
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