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"От 50 до 85 тыс грн": Зеленский предложил штрафы для кнопкодавов

Комментариев: 3
Президент предложил законопроект для наказания кнопкодавов.
Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук
Фейсбук Стефанчука

Замглавы ВР Руслан Стефанчук опубликовал законопроект, который предложил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства предлагает наказывать нарушителей финансово.

Об этом Стефанчук сообщил в Facebook. 

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“Как и обещал вчера, направляю в комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины свое обращение с требованием дать разобраться с ситуацией по  зафиксированным фактам “кнопкодавста“ в стенах парламента и дать им правовую оценку“ - написал Стефанчук.

Отдельной опцией регистрирую проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению личного голосования народными депутатами Украины - отметил он

Президентский законопроект о наказании кнопкодавов
Президентский законопроект о наказании кнопкодавов
Фейсбук Стефанчука

  • Что предусматривает законопроект? 

Законопроект предусматривает наказание кнопкодавов штрафом от 3 до 5 тыс необлагаемых минимумов. Это сейчас от 50 до 85 тыс грн.

  • Смотри также - Депутаты извинились за кнопкодавство:

Ранее сообщалось о том, что первым кнопкодавом Рады оказался “слуга“ Литвиненко. Сергей Литвиненко пытался, вероятнее всего, “кнопкодавить“ за Александра Скичко.

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Теги: Руслан Стефанчук, кнопкодавы, законопроект, Владимир Зеленский
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Комментариев (3)
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Аноним Анонимов  (аноним)  12.09.2019, 12:27
Оценка:  0
Аноним Анонимов
За что же они будут жить, если всю зарплату передают в фонд? Как всегда взятки. Свой же бизнес нельзя вести когда ты депутат.
secretspy88    12.09.2019, 12:49
Оценка:  0
secretspy88
а ты думаешь их на свалке нашли? все они богатые люди, запасы есть
Андрей  (аноним)  12.09.2019, 12:15
Оценка:  +1
Андрей
Как для Евробляхеров - так штраф 170 тысяч, а как для депутатов - так 50 и 85 тысяч. Предлагаю увеличить штрафы 200 тысяч и 1 млн грн в случае повторного нарушения.
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