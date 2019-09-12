"От 50 до 85 тыс грн": Зеленский предложил штрафы для кнопкодавов

Президент предложил законопроект для наказания кнопкодавов.

Замглавы ВР Руслан Стефанчук опубликовал законопроект, который предложил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства предлагает наказывать нарушителей финансово.

Об этом Стефанчук сообщил в Facebook.

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“Как и обещал вчера, направляю в комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины свое обращение с требованием дать разобраться с ситуацией по зафиксированным фактам “кнопкодавста“ в стенах парламента и дать им правовую оценку“ - написал Стефанчук.

Отдельной опцией регистрирую проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению личного голосования народными депутатами Украины - отметил он

Президентский законопроект о наказании кнопкодавов Фейсбук Стефанчука

Что предусматривает законопроект?

Законопроект предусматривает наказание кнопкодавов штрафом от 3 до 5 тыс необлагаемых минимумов. Это сейчас от 50 до 85 тыс грн.

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Ранее сообщалось о том, что первым кнопкодавом Рады оказался “слуга“ Литвиненко. Сергей Литвиненко пытался, вероятнее всего, “кнопкодавить“ за Александра Скичко.

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