Дубинский будет отбирать членов набсовета ПриватБанка

Народный депутат войдет в конкурсную комиссию.

Нардеп от партии Слуга народа Александр Дубинский войдет в состав конкурсной комиссии по отбору членов наблюдательных советов государственных банков, в т ч и ПриватБанка.

Об этом сообщил экс-нардеп Павел Ризаненко.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял решение почти единогласно. Воздержалась одна представительница от партии Батькивщына.

Конкурсная комиссия состоит из 5 членов – 3 от Кабмина, 1 от Офиса Зеленского и еще 1 от профильного комитета

Новость о назначении раскритиковал гавред НВ Виталий Сыч.

Новость о назначении раскритиковал главред НВ Фейсбук Дубинского

Дубинский ему ответил.

Ранее сообщалось о том, что журналист Дубинский станет замом главы комитета ВР по банкам и финансовым рынкам.

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