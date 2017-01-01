Дубинский будет отбирать членов набсовета ПриватБанка
Нардеп от партии Слуга народа Александр Дубинский войдет в состав конкурсной комиссии по отбору членов наблюдательных советов государственных банков, в т ч и ПриватБанка.
Об этом сообщил экс-нардеп Павел Ризаненко.
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял решение почти единогласно. Воздержалась одна представительница от партии Батькивщына.
Конкурсная комиссия состоит из 5 членов – 3 от Кабмина, 1 от Офиса Зеленского и еще 1 от профильного комитета
Новость о назначении раскритиковал гавред НВ Виталий Сыч.
Дубинский ему ответил.
Ранее сообщалось о том, что журналист Дубинский станет замом главы комитета ВР по банкам и финансовым рынкам.
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