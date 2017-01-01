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Минфин отчитался по итогам 8 мес работы: Дефицит почти 3 млрд грн

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Доходы государственного бюджета за восемь месяцев текущего года выросли на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого.
Министр финансов Украины Оксана Маркарова
Министр финансов Украины Оксана Маркарова
Минфин Фейсбук

Анализ выполнения государственного бюджета в 2019 году свидетельствует о продлении негативных тенденций на бюджетные доходы. В целом, дефицит государственного бюджета за восемь месяцев 2019 года составил 2,9 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

  • При этом есть и положительные новости:

- В августе 2019 года, впервые в текущем году был выполнен план по акцизному налогу на табачных изделия. План - 4,3 млрд грн, факт - 4,4 млрд грн. 

- НДС с произведенных в Украине товаров  перевыполнен на 0,8 млрд грн.

- Положительная динамика по налогу на прибыль предприятий и налога на доходы физических лиц. План был перевыполнен на 0,6 млрд грн и на 0,2 млрд грн соответственно.

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“Министерство финансов примет меры по наполнению государственного бюджета путем повышения эффективности работы органов доходов и сборов и укрепления их кадрового потенциала, в частности в ближайшее время будет полностью запущена эффективная работа Государственной налоговой и таможенной служб“ - говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось о том, чьи функции возьмет на себя Бюро финансовых расследований.

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Теги: Минфин, бюджет, Дефицит бюджета
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