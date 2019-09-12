Рада заставит всех предпринимателей обзавестись кассовыми аппаратами

Кассовый аппарат придется устанавливать при любом объеме дохода.

Изменения в законы, касающиеся бизнеса, предусматривают внедрение регистраторов расчетных операций во все сферы торговли. Если раньше кассовые аппараты предписывалось иметь предпринимателям с объемом дохода, превышающим миллион гривен в год, то теперь их обязаны установить и более бизнесмены, имеющие более скромный доход, сообщает ain.ua.

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Все предприниматели II-IV групп, имеющие статус физических лиц, теперь обязаны пользоваться кассовыми аппаратами. Эта норма вступает в действие для всех, без исключения, предпринимателей II-IV групп, работающих на едином налоге, с 1 января 2021 года. Для некоторых ФОПов эта норма станет обязательной уже через полгода с момента публикации закона.

Как и прежде, эти правила будут касаться предпринимателей, работающих в сфере торговли, общественного питания и услуг, которые рассчитываются в наличной и/или в безналичной форме.

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В тоже время, использование РРО по-прежнему не будет обязательно для:

ФОП на едином налоге, относящихся к I группе;

субъектов хозяйствования, которые рассчитываются в безналичной форме путем перечисления денежных средств со счета плательщика на счет получателя, без использования электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов;

субъектов хозяйствования, чья деятельность не подпадает под Классификатор ГФС (преимущественно, это производители).

субъектов хозяйствования, чья деятельность подпадает под действия исключений, предусмотренных законом.

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