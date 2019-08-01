Украина основательно готовится к зиме: газа импортировали намного больше
За 8 месяцев 2019 года в отечественные подземные хранилища газа удалось закачать 9,6 миллиарда кубометров газа. Это более чем на треть превышает аналогичный прошлогодний показатель, сообщает Укртрансгаз.
“По состоянию на 1 сентября (четвертое лето) Украина уже в течение 1385 дня не импортирует газ для своих нужд из России. За этот период объемы газа поступали исключительно из стран ЕС“, – говорится в сообщении.
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Главным поставщиком газа Украине оказалась Словакия. Оттуда мы уже получили в текущем году 6 млрд кубометров или 40% от общего объема этого энергоресурса. 2,7 млрд кубометров (28%) было получено из Венгрии. И 900 млн кубов дала нам Польша.
Конечно же, газ не только закачивается в подземные хранилища, но и расходуется оттуда. С января по август мы выбрали из ПХГ 5,1 миллиарда кубов. Это на 29% меньше, чем за 8 месяцев прошлого года.
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По состоянию на последний день лета в ПХГ Украины сберегалось 18,3 млрд кубометров газа. Этот запас превышает прошлогодний на четверть.
Немного вырос, по сравнению с прошлогодним, и объем транзита газа черед отечественную ГТС. Через нашу газотранспортную систему из России в ЕС и Молдову прошло 59,5 миллиардов кубометров газа, что на 2% превышает аналогичный прошлогодний показатель.
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Газодобывающие предприятия Украины также сделали свой вклад в газовую копилку государства. От них поступило 13,9 млрд кубометров, что на 1% превышает прошлогодний показатель.
Напомним, что теперь уже почти повсюду в Украине можно оплатить газ на зиму по летнему тарифу. Акция действует до 25 сентября.
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