ГБР ищет, куда ушли средства на строительстве военного городка в Николаевской области

На полигоне "Широкий лан" неизвестно куда "испарились" 37 миллионов гривен.

День на строительство "ушли" неизвестно куда depositphotos.com

Государственное бюро расследований тщательно изучает дело об исчезновении 37 миллионов гривен во время строительства на полигоне “Широкий лан“ в Николаевской области, сообщает пресс-служба ГБР.

Следствие уже выяснило, что строительство лагерного городка должно было начаться в 2016 году, о чем был заключен договор между Минбороны и подрядчиком. В 2018 году городок уже должны были сдать в эксплуатацию. Причем наблюдать за ходом строительства и расходованием средств на него должен был чиновник из Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ.

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Однако к запланированному сроку городок не был сдан в эксплуатацию, его попросту не достроили. Зато деньги на строительство списывали со счета Минобороны исправно, и куда они ушли неизвестно.

В итоге, подрядчик получил лишних 37 миллионов гривен, которые не подтверждены никакими выполненными работами.

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ГБР пока классифицирует это дело как небрежное отношение к службе военнослужащего, который должен был контролировать расход средств.

Возможно, после проведенного расследования, ело переквалифицируют по другой статье.

Напомним, что около 7 триллионов долларов мировой капитал прячет в оффшорах. Этот составляет почти десятую часть мирового валового продукта.

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