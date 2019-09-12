ГБР ищет, куда ушли средства на строительстве военного городка в Николаевской области
Государственное бюро расследований тщательно изучает дело об исчезновении 37 миллионов гривен во время строительства на полигоне “Широкий лан“ в Николаевской области, сообщает пресс-служба ГБР.
Следствие уже выяснило, что строительство лагерного городка должно было начаться в 2016 году, о чем был заключен договор между Минбороны и подрядчиком. В 2018 году городок уже должны были сдать в эксплуатацию. Причем наблюдать за ходом строительства и расходованием средств на него должен был чиновник из Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ.
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Однако к запланированному сроку городок не был сдан в эксплуатацию, его попросту не достроили. Зато деньги на строительство списывали со счета Минобороны исправно, и куда они ушли неизвестно.
В итоге, подрядчик получил лишних 37 миллионов гривен, которые не подтверждены никакими выполненными работами.
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ГБР пока классифицирует это дело как небрежное отношение к службе военнослужащего, который должен был контролировать расход средств.
Возможно, после проведенного расследования, ело переквалифицируют по другой статье.
Напомним, что около 7 триллионов долларов мировой капитал прячет в оффшорах. Этот составляет почти десятую часть мирового валового продукта.
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