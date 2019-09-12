"Проверят всех": Налоговая проанализирует доходы и расходы простых украинцев

При несоответствии расходов доходам инспекторы попросят выплатить налог и штраф.

В Верховную Раду внесли новый законопроект №1183 О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, предусматривающий новый мониторинг доходов и расходов украинцев.

Об этом сообщает UBR.

Такой метод контроля могут ввести с 1 января по 31 мая 2020 года.

Читай также: В Украине грядет налоговая амнистия: Что нужно об этом знать

“Если превышение будет чуть больше 40 000 грн. (10 минимальных зарплат), и человек не сможет документально подтвердить, откуда доходы, то его ожидает доначисление подоходного налога на сумму превышения расходов над доходами в размере 18,5% и штрафные санкции“, — рассказала СЕО Legal House Наталья Радченко.

При этом каждый украинец может подать добровольную декларацию и заплатить налог. Также деньги можно положить на депозит в государственный банк или вложить в облигации. В таком случае процентная ставка составит 5%.

Читай также: У Зеленского рассказали о налоговой амнистии: “По 300 тыс грн простят всем, но не бесплатно“

“В законопроекте ничего нет о военном сборе 1,5%, который, вероятнее всего также придется платить, поэтому эффективная ставка к уплате получается 10,5% или 6,5% соответственно“, — говорит Радченко.

Ранее сообщалось о том, что в Украине могут отменить военный сбор.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram