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"Проверят всех": Налоговая проанализирует доходы и расходы простых украинцев

Комментариев: 2
При несоответствии расходов доходам инспекторы попросят выплатить налог и штраф.
Украинцы должны будут документально подтвердить законность происхождения денег
Украинцы должны будут документально подтвердить законность происхождения денег
depositphotos.com

В Верховную Раду внесли новый законопроект №1183 О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, предусматривающий новый мониторинг доходов и расходов украинцев.

Об этом сообщает UBR.

Такой метод контроля могут ввести с 1 января по 31 мая 2020 года.

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“Если превышение будет чуть больше 40 000 грн. (10 минимальных зарплат), и человек не сможет документально подтвердить, откуда доходы, то его ожидает доначисление подоходного налога на сумму превышения расходов над доходами в размере 18,5% и штрафные санкции“, — рассказала СЕО Legal House Наталья Радченко.

При этом каждый украинец может подать добровольную декларацию и заплатить налог. Также деньги можно положить на депозит в государственный банк или вложить в облигации. В таком случае процентная ставка составит 5%.

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“В законопроекте ничего нет о военном сборе 1,5%, который, вероятнее всего также придется платить, поэтому эффективная ставка к уплате получается 10,5% или 6,5% соответственно“, — говорит Радченко.

Ранее сообщалось о том, что в Украине могут отменить военный сбор

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Теги: законопроект 1183, декларирование доходов, налоговая
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Комментариев (3)
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war_and_fuel    12.09.2019, 14:34
Оценка:  0
war_and_fuel
Интересно а своих сотрудников они не хотят проверить по той же процедуре?
secretspy88    12.09.2019, 14:22
Оценка:  0
secretspy88
ну будем открывать карты иностранных банков. Или наличкой платить...
гость  (аноним)  12.09.2019, 14:20
Оценка:  0
гость
А если пенсии минимальны в стране и учитель получает 2000 грн за выслугу , то кто ему доначислит на нормальную жизнь ?
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