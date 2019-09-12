У Порошенко предложили деньги для науки отдать на коров

Алексей Гончаренко предлагает перенаправить 1 млр грн на коров.

Нардеп от ЕС Алексей Гончаренко стал автором законопроекта №2033 О внесении изменений в Закон Украины О Государственном бюджете Украины на 2019 год. Нардеп предлагает перенаправить 1 млрд грн из науки в сферу животноводства.

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“Ситуация с поголовьем крупного рогатого скота вообще катастрофическая. Так, по данным Государственной службы статистики Украины по состоянию на 1 февраля 2019 года насчитывают 3 млн 392,2 тыс голов, что на 3,4% меньше, чем в прошлом году. Вообще, за 28 последних лет поголовье крупного рогатого скота в Украине сократилось почти в 7 раз, с 25,2 млн до 3,4 млн голов“ – говорится в пояснительной записке.

Автор законопроекта считает, что дотация позволит избежать “дальнейшего обнищания населения Украины и стимулировать развитие животноводства“

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“В странах Европейского Союза сельское хозяйство является дотационной отраслью. Так, в Германии существуют прямые бюджетные дотации на поддержку животноводства, которые составляют более 10 млрд евро в год, в Польше они составляют более 1,5 млрд евро в год. В Украине же прямые дотации на поддержку составляют немногим более 1 млрд грн“ – говорится в пояснительной записке.

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