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У Порошенко предложили деньги для науки отдать на коров

Комментариев: 6
Алексей Гончаренко предлагает перенаправить 1 млр грн на коров.
Нардеп предлагает поддержать животноводство в Украине
Нардеп предлагает поддержать животноводство в Украине
depositphotos.com

Нардеп от ЕС Алексей Гончаренко стал автором законопроекта №2033 О внесении изменений в Закон Украины О Государственном бюджете Украины на 2019 год. Нардеп предлагает перенаправить 1 млрд грн из науки в сферу животноводства.

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“Ситуация с поголовьем крупного рогатого скота вообще катастрофическая. Так, по данным Государственной службы статистики Украины по состоянию на 1 февраля 2019 года насчитывают 3 млн 392,2 тыс голов, что на 3,4% меньше, чем в прошлом году. Вообще, за 28 последних лет поголовье крупного рогатого скота в Украине сократилось почти в 7 раз, с 25,2 млн до 3,4 млн голов“ – говорится в пояснительной записке.

Автор законопроекта считает, что дотация позволит избежать “дальнейшего обнищания населения Украины и стимулировать развитие животноводства“

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“В странах Европейского Союза сельское хозяйство является дотационной отраслью. Так, в Германии существуют прямые бюджетные дотации на поддержку животноводства, которые составляют более 10 млрд евро в год, в Польше они составляют более 1,5 млрд евро в год. В Украине же прямые дотации на поддержку составляют немногим более 1 млрд грн“ – говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось о том, что Рада защитит права украинцев в банках.

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Теги: законопроект 2033, Алексей Гончаренко, животноводство
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Комментариев (6)
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Via_dolorosa    12.09.2019, 14:25
Оценка:  -1
Via_dolorosa
Я думаю лучше не на коров, а деньги науки на навоз пустить; зачем наука вообще когда грунты не плодоносят как положено. А вместо науки открыть бурсы где учат трактористов и сваршиков. Универы кстати тоже сократить до 5-7 на всю страну, а то все хотят в офисах сидеть в костюмах от армани.
secretspy88    12.09.2019, 14:19
Оценка:  +1
secretspy88
дубинский уже рассказал почему порошенковские такое предложили...
Антибес    12.09.2019, 14:15
Оценка:  0
Антибес
Лучше всю эту"Квазиевропейскую Солидарность"переработать на удобрения.Это единственная польза которую бы эти мрази оказали Украине.
FPN    12.09.2019, 14:10
Оценка:  +2
FPN
ТАК ИЗ ФОНДА ПОРОШЕНКО ПУСТЬ ВЫДЕЛЯТ!!!
НЕ ФИГ СТИПЕНДИИ ВСЯКИМ ПЛАТИТЬ!!!!!
nelci    12.09.2019, 14:03
Оценка:  0
nelci
Все правильно, стоящие ученые уже работают в штатах, а на просиживающих без пользы дела кандитатов и пенсионеров-докторов тратить деньги бесполезно...
Via_dolorosa    12.09.2019, 14:32
Оценка:  0
Via_dolorosa
Если в стране совсем не останется людей с образованием (пусть даже они не приносят на данный момент какой-то мега пользы) такая страна становится Зимбабве; потом создать научную школу и вырастить умных людей с нуля крайне проблемно, это даже Китайцы поняли строя у себя свои научн. центры и Универы.
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