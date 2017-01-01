Миссия МВФ будет работать в Украине две недели

К 24 сентября должен быть решен вопрос по очередному кредиту Международного валютного фонда для Украины.

В Украине, со вчерашнего дня, начала работу миссия Международного валютного фонда. Делегацию переговорщиков от МВФ возглавляет Рон ван Роден, сообщает Интерфакс-Украина.

Накануне визита делегации от МВФ глава Кабмина Алексей Гончарук рассказал, что в результате переговоров должны быть четко определены рекомендации от совета директоров для успешного заключения нового кредитного договора.

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Вполне естественно, что МВФ буде выдвигать свои требования к Украине. Украина же, в свою очередь, должна изложить свои позиции по этим требованиям, чтобы в итоге достичь консенсуса и заключить кредитную сделку.

29 августа, выступая в Верховной Раде, Гончарук сообщил, что Украина надеется продлить кредитное сотрудничество с МВФ еще на 3-4 года.

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Предыдущий визит миссии МВФ состоялся в мае этого года. Однако тогда визитеры уехали без четких рекомендаций, заявив, что будут предметно разговаривать уже с новым украинским правительством. И вот теперь настало время для обещанных переговоров.

Нацбанк Украины прогнозирует, с высокой вероятностью, что кредитный договор будет заключен. Как и планировалось – на ближайшие 3-4 года. При этом общий объем кредита может колебаться от 5 до 10 миллиардов долларов. Причем 2 миллиарда из этих денег Украина рассчитывает получить еще до нового года.

Напомним, МВФ назвал объем фиктивных инвестиций в мире. Они составляют почти 40% от валового мирового объема прямых иностранных инвестиций.

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