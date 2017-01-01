Депутаты приняли закон о "сплите": Что это такое и почему важно

Принятый закон расширяет полномочия Нацбанка.

В четверг, 12 сентября, 296 народных депутатов поддержали законопроект №1069-2 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг“.

Об этом сообщают finance.bigmir.net.

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Сначала ВР приняла законопроект за основу, после спикер Дмитрий Разумков предложил поддержать законопроект в целом. Не смотря на возражения нардепов из ЕС, закон приняли.

Что предусматривает законопроект №1069-2? Полномочия НБУ

Нацкомиссия по регулированию рынков финуслуг займется контролем накопительного пенсионного обеспечения, управлением имуществом при строительстве жилья, а также надзор за финансово-кредитными механизмами. Остальные полномочия передадут Нацбанку.

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НБУ и Нацкомиссия будут осуществлять регулирование по новым принципам и порядку, прописанным в законе. Также отменены законы Об ипотечном кредитовании и Декрет Кабмина О доверительных обществах.

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