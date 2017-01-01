Госстат напугал украинцев статистикой цен: Поесть нынче дорого

Яблоки и картофель перешли в разряд деликатесов, а луком можно запасаться.

Государственное управление статистики опубликовало сравнительный анализ цен на продукты в декабре 2018 года и в августе 2019. Результат получился неутешительным: большинство продуктов первой необходимости за восемь месяцев существенно прибавили в стоимости.

За первенство в списке ценовых рекордсменов соперничают яблоки и картофель. В этом дуэте лидерство пока удерживают яблоки: они подорожали на 88%. Картофель чуть отстает: он прибавил в цене “всего“ 87,5%.

Читай также: “От 750 до 1300 долларов“: Стало известно, сколько будет стоить iPhone 11

Почти вполовину (на 47,3%) подорожало пшено. Кроме того, более чем на 10% стали дороже отечественное пиво и ржаной хлеб. Больше стоят также мясо разных сортов, рыба, макаронные изделия, сахар и алкогольные напитки.

Отрадно выглядят на этом фоне лишь отдельные товары, которые почему-то не вписались в общую тенденцию подорожания. В частности, на 38% подешевел лук, на 26 – свекла, почти на 17 - морковь. На 19% меньше просят за десяток яиц, и почти на 6% упала в цене капуста.

Читай также: “Почем билетик“: когда и в какой стране дешевле смотреть фильм в кинотеатре

В общем, из этой сводки можно сделать вывод, что голодными украинцы все-таки не останутся. Однако некоторые продукты придется покупать лишь по праздникам. Прискорбно, что блюда из картофеля тоже сможем себе позволить не каждый день.

Ранее мы писали, сколько в Украине тратят на еду средняя городская и сельская семья. Горожан тратят в полтора раза больше.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram