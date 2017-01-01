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"Работают день и ночь": Стало известно, когда представят проект госбюджета-2020

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Презентация государственного бюджета на 2020 год может состояться уже на этой неделе.
Ирина Верещук
Ирина Верещук
Википедия

Кабмин планирует представить проект госбюджета на 2020 год уже в воскресенье, 15 сентября. Об этом сообщила представитель правительства в ВР Ирина Верещук, пишет РБК-Украина.

По словам Верещук, скорее всего провести презентацию в пятницу 13 сентября не получится.

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“Завтра - не думаю. Но в воскресенье будет запрезентован проект Кабинета министров. Я разговаривала с министром финансов госпожой Маркаровой. Они работают день и ночь. Надеюсь, что все будет вовремя“ – ответила она.

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“Я не знаю, будет ли работать парламент, я еще не выяснила такие организационные моменты. Но законопроект о государственном бюджете будет внесен вовремя. Там вопрос увеличения выплат. Чтобы их сбалансировать - надо поработать. Пенсионеры все-таки ждут на увеличение пенсий“, - продолжила Верещук.

Ранее сообщалось о том, что миссия МВФ будет работать в Украине две недели.

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Теги: госбюджет 2020, бюджет 2020, Ирина Верещук
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