НБУ разъяснил закон о "Сплите": Подробности
НБУ поприветствовал принятие ВР законопроекта № 1069-2 (Сплит) О внесении изменений в некоторые законодательные акты, за которые отдали голоса 296 нардепов. Также в НБУ разъяснили, что же такое “сплит“.
Об этом сообщают finance.bigmir.net.
- Что такое “Сплит“?
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Принятый Закон предусматривает так называемый “сплит“ - ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и распределение полномочий по регулированию финансового рынка между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.
- За что будет отвечать НБУ?
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Нацбанк станет регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй, а НКЦБФР будет регулировать негосударственные пенсионные фонды и фонды финансирования строительства.
Закон о “сплит“ поможет стране получить финансовую систему, которая соответствует международным стандартам – говорится в сообщении
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“Сплит“ расширяет возможности НБУ для обеспечения финансовой стабильности. Он дает возможность довести до логического завершения реформу финансового сектора, не ограничиваясь исключительно банками и распространяя требования прозрачности, надежности и эффективности и на небанковский финансовый сектор“, - отметил глава НБУ Яков Смолий.
Этот закон позволит перейти от секторальной модели регулирования к более эффективной интегрированной модели – говорится в сообщении
Ранее сообщалось о том, что Гончарук назвал сроки либерализации рынка земли в Украине.
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