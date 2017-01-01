НБУ разъяснил закон о "Сплите": Подробности

В НБУ уверяют, "закон о "сплите" обеспечит прозрачность, надежность и эффективность небанковского финансового сектора".

НБУ поприветствовал принятие ВР законопроекта № 1069-2 (Сплит) О внесении изменений в некоторые законодательные акты, за которые отдали голоса 296 нардепов. Также в НБУ разъяснили, что же такое “сплит“.

Об этом сообщают finance.bigmir.net.

Что такое “Сплит“?

Читай также: Депутаты приняли закон о “сплите“: Что это такое и почему важно

Принятый Закон предусматривает так называемый “сплит“ - ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и распределение полномочий по регулированию финансового рынка между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

За что будет отвечать НБУ?

Читай также: НБУ: Банки будут принимать платежи круглосуточно

Нацбанк станет регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй, а НКЦБФР будет регулировать негосударственные пенсионные фонды и фонды финансирования строительства.

Закон о “сплит“ поможет стране получить финансовую систему, которая соответствует международным стандартам – говорится в сообщении

Что даст Украине закон о "Сплит"? Фейсбук НБУ

Читай также: “Сплит“: Зеленский выступил за расширение полномочий НБУ

“Сплит“ расширяет возможности НБУ для обеспечения финансовой стабильности. Он дает возможность довести до логического завершения реформу финансового сектора, не ограничиваясь исключительно банками и распространяя требования прозрачности, надежности и эффективности и на небанковский финансовый сектор“, - отметил глава НБУ Яков Смолий.

Этот закон позволит перейти от секторальной модели регулирования к более эффективной интегрированной модели – говорится в сообщении

Ранее сообщалось о том, что Гончарук назвал сроки либерализации рынка земли в Украине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram