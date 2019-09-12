"Товар – лицом": теперь можно делать покупки без налички, карточки и смартфона

В Украине появился новый платежный сервис, позволяющий делать покупки даже, если у вас нет при себе наличности, а также банковской карточки или смартфона .

О новом способе оплаты покупок рассказал глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл, сообщает finance.liga.net. Рассчитаться за товар можно будет при помощи…своего лица. Дело в том, что такая, боиметрическая, система оплаты предусматривает “привязку“ человеческого лица к его профилю в Приват24.

“Мы запускаем технологию, позволяющую забыть дома и телефон. Совместный проект ПриватБанка и Visa стал первым в Украине запуском биометрической оплаты покупок в офлайн-ритейле. С помощью Приват24 эта возможность доступна всем клиентам ПриватБанка и любым офлайн- и онлайн-торговцам“, - сообщил глава правления.

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Затем нужно сделать снимок своего лица с трех различных ракурсов, дабы программа как можно точнее “запомнила“ особенности вашей внешности. И, следуя подсказкам приложения, “привязать“ свое изображение к банковской карточке.

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В итоге, для того, чтобы рассчитаться в магазине, достаточно показать свое лицо на камеру планшета, который установлен рядом с кассой в магазине. Камера “считает“ ваше лицо, а дальше деньги спишут с вашего карточного счета.

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