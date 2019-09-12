В Украине долларовые зарплаты вернулись к уровню 2013 года

В июле 2013 года средняя зарплата украинца составляла 425 долларов, в июле 2019 – 435 долларов .

В июле 2019 года зарплата в долларов эквиваленте выросла depositphotos.com

В Украине высокими темпами растет уровень заработной платы. Повышение происходит не только в гривнах, но и в долларах.

Об этом сообщает ЭП.

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Долларовый эквивалент является важнейшим показателем, свидетельствующим о покупательской способности в стране, трендов трудовой миграции. Увеличение зарплат в долларах прямо связано с укреплением гривны.

Динамика средней заработной платы в долларовом эквиваленте ЭП

Украинцы зарабатывают меньше, чем молдаване

При этом украинцы зарабатывают меньше, чем в половине стран СНГ. По этому показателю Украину обогнала Россия, Беларусь, Казахстан и Молдова. Меньше всех зарабатывают Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Средняя заработная плата в странах СНГ ЭП

Почему выросли зарплаты в долларовом эквиваленте?

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Долларовый эквивалент укрепился благодаря восстановительному инфляционному росту и укреплению гривны к доллару. По темпам укрепления в долларах Украина обогнала все страны СНГ.

Ранее сообщалось о том, как в Украине лучше накопить и сберечь накопленные деньги.

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