В Украине долларовые зарплаты вернулись к уровню 2013 года
В Украине высокими темпами растет уровень заработной платы. Повышение происходит не только в гривнах, но и в долларах.
Об этом сообщает ЭП.
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Долларовый эквивалент является важнейшим показателем, свидетельствующим о покупательской способности в стране, трендов трудовой миграции. Увеличение зарплат в долларах прямо связано с укреплением гривны.
- Украинцы зарабатывают меньше, чем молдаване
При этом украинцы зарабатывают меньше, чем в половине стран СНГ. По этому показателю Украину обогнала Россия, Беларусь, Казахстан и Молдова. Меньше всех зарабатывают Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.
- Почему выросли зарплаты в долларовом эквиваленте?
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Долларовый эквивалент укрепился благодаря восстановительному инфляционному росту и укреплению гривны к доллару. По темпам укрепления в долларах Украина обогнала все страны СНГ.
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