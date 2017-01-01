В Украине установлены единые упрощенные правила транзита

Закон о режиме общего транзита, по настоянию президента, был принят как неотложный.

В Украине теперь будут действовать единые, на всей территории и всех таможенных пунктах. Верховная Рада одобрила законопроект № 1082 о режиме общего транзита. За него отдали свои голоса 333 депутата.

Этот правовой акт предусматривать единые транзитные правила на всей таможенной территории Украины. При этом все прохождения товаров будут контролироваться национальной электронной транзитной системой.

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Закон устанавливает:

основные принципы организации и осуществления общего режима транзита товаров через таможенную территорию Украины;

порядок и условия перемещения таких товаров таможенной территорией Украины в совместном режиме транзита;

осуществление таможенных формальностей;

применение механизма обеспечения уплаты таможенного долга;

применение специальных транзитных упрощений и другие особенности осуществления операций общего режима транзита.

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Благодаря имплементации этого закона удастся повысить прозрачность таможенных операций и вернуть их в правовое русло.

Напомним, в новую Верховную Раду попали 53 депутата, фигурировавшие в коррупционных скандалах. Некоторые из них - не в одном.

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