В Италии предлагают по 25 тыс евро каждому, кто переедет в обезлюдевший Молизе
На юго-востоке Италии в регионе Молизе предлагают каждому переехавшему по 700 евро в месяц в течение 3 лет. Итого – 25 тысяч долларов.
Об этом пишет The Guardian.
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В 2018 году из этого региона выехало около 3 тысяч итальянцев. Люди выезжают в крупные города Италии или другие страны ЕС.
Деньги будут выделяться не просто так. Они полагаются каждому, кто откроет малый бизнес – магазин, пекарню и т д. Таким образом местные власти пытаются вернуть население.
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