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В Италии предлагают по 25 тыс евро каждому, кто переедет в обезлюдевший Молизе

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Решение местных властей о выплате финансовой помощи связано с массовым выездом итальянцев из этого региона.
Село в итальянском Молизе
Село в итальянском Молизе
depositphotos.com

На юго-востоке Италии в регионе Молизе предлагают каждому переехавшему по 700 евро в месяц в течение 3 лет. Итого – 25 тысяч долларов.

Об этом пишет The Guardian.

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В 2018 году из этого региона выехало около 3 тысяч итальянцев. Люди выезжают в крупные города Италии или другие страны ЕС.

Деньги будут выделяться не просто так. Они полагаются каждому, кто откроет малый бизнес – магазин, пекарню и т д. Таким образом местные власти пытаются вернуть население.

Ранее сообщалось о том, что украинец, создавший WhatsApp, купил роскошный особняк в США за 100 млн долл.Ян Кум теперь будет соседом Леонардо ДиКаприо и Кортни Кокс.

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Теги: Италия, молизе, деньги
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