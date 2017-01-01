"Последняя в Европе": Украина остается внизу рейтинга экономической свободы

По сравнению с прошлым годом наша страна поднялась на три позиции, однако это слабое утешение.

Украина по-прежнему остается в отряде стран с наиболее низкой экономической свободой, сообщает biz.liga.net, ссылаясь на ежегодный отчет, опубликованный Bendukidze Free Market Center совместно с канадским Fraser Institute.

Согласно этому отчету, Украина поднялась в рейтинге из 162 стран с прошлогоднего 138 места та 135. Однако это – довольно слабое утешение, потому как она по-прежнему остается среди государств с наименьшим показателем экономической свободы.

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Первыми в этом рейтинге расположились Гонконг и Сингапур, что, впрочем, давно стало традицией. Последней, тоже традиционно, стоит Венесуэла.

При этом все наши ближние и дальние соседи по континенту оказались на позициях, более высоких, чем наша страна, и соответственно, в других группах. В частности, соседняя с нами Польша оказалась на 59 позиции и входит в группу преимущественно свободных стран. А одна из бывших союзных республик – Грузия вообще занимает 12-ю строку и уже 13 лет входит в группу экономически свободных стран.

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Даже соседняя Россия, в который, как мы считаем, дела со свободами обстоят совсем нехорошо, находится на 85 позиции.

Таким образом, Украина, единственная из европейских стран, никак не может выбраться из группы государств с наименьшей экономической свободой.

С экономической свободой у нас, как в Африке biz.liga.net

Напомним, мы писали, что в Украине, возможно, отменят военный сбор. Это произойдет, если экономика будет устойчиво расти.

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