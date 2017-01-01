Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Последняя в Европе": Украина остается внизу рейтинга экономической свободы

Комментариев: 0
По сравнению с прошлым годом наша страна поднялась на три позиции, однако это слабое утешение.
Укриане не удается вырваться из экономической несвободы
Укриане не удается вырваться из экономической несвободы
depositphotos.com

Украина по-прежнему остается в отряде стран с наиболее низкой экономической свободой, сообщает biz.liga.net, ссылаясь на ежегодный отчет, опубликованный Bendukidze Free Market Center совместно с канадским Fraser Institute.

Согласно этому отчету, Украина поднялась  в рейтинге из 162 стран с прошлогоднего 138 места та 135. Однако это – довольно слабое утешение, потому  как она по-прежнему остается среди государств  с наименьшим показателем экономической свободы.

Читай также: Гончарук: Нам нужно позволить операции с землей для всех

Первыми в этом рейтинге расположились  Гонконг и Сингапур, что, впрочем, давно стало традицией. Последней, тоже традиционно, стоит Венесуэла.

При этом все наши ближние и дальние соседи по континенту оказались на позициях, более высоких, чем наша страна, и соответственно, в других группах. В частности, соседняя с нами Польша оказалась на 59 позиции и входит в группу преимущественно свободных стран.   А одна из бывших союзных республик – Грузия вообще занимает  12-ю строку и уже 13 лет входит в группу экономически свободных стран.

Читай также: Узаконенный фриланс и 28 дней отпуска: Что в новом Трудовом Кодексе

Даже соседняя Россия, в который, как мы считаем, дела со свободами обстоят совсем нехорошо, находится на 85 позиции.

Таким образом, Украина, единственная из европейских стран, никак не может выбраться из группы государств с наименьшей экономической свободой.

С экономической свободой у нас, как в Африке
С экономической свободой у нас, как в Африке
biz.liga.net

Напомним, мы писали, что в Украине, возможно, отменят военный сбор. Это произойдет, если экономика будет устойчиво расти. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram  

Поделись:
Теги: Украина, экономическая свобода, рейтинг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь