В МВФ назвали ТОП-темы переговоров с Киевом

Команда МВФ сейчас оценивает финансовую политику Украины и обсуждает политические намерения нового правительства.

Миссия МВФ, прибывшая в Украину 11 сентября, намерена за двухнедельный период работы выяснить и согласовать с украинской стороной ключевые вопросы. В частности, визитеры обсуждают с представителями правительства финансовую политику Украины, а также говорят о создании мощной системы противодействия коррупции. Об этом заявил на брифинге, состоявшемся вчера в Вашингтоне, директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает Укринформ.

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“Команда МВФ сейчас находится в Киеве для консультаций по статье 4 (относительно оценки финансовой политики Украины – ред.) и обсуждения политических намерений нового правительства“, - сообщил представитель Фонда.

Он также рассказал, что об итогах двухнедельной работы в Киеве официально сообщат после ее завершения. Пока никаких промежуточных заявлений не ожидают.

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