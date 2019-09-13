Такого доллара не было уже три года: Он опять скатился вниз

После вчерашней попытки "нарастить мышцы" доллар опять скатился вниз. Сегодня он стоит 24,83 гривны.

Национальный банк Украины установил на сегодня, 13 сентября, официальный курс по 24,83 гривны за доллар. Это на 13 копеек ниже, чем было вчера. Таким образом, после вчерашней однодневной попытки укрепиться, американская валюта опять спасовала перед украинской. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора вечером в четверг, 12 сентября.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2483,1184 гривны (-13,7632);

– 100 евро – 2722,2427 гривны (-25,0761).

В последний раз доллар продавали по такой цене три года назад, в 2016.

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Курс доллара на межбанке в продаже снизился на 16 копеек до 24,78 гривен за доллар, курс в покупке до 24,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 27,34 гривен за евро.

Напомним, миссия МВФ будет работать в Украине две недели. За это время должен решить вопрос с предоставлением очередного кредита.

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