Курс биткоина на сегодня - онлайн-хроника криптовалюты

Bitcoin на отметке 10 292, 66 доллара.

По состоянию на четверг, 12 сентября, стоимость Bitcoin на криптобирже CoinDesk составила 10 292, 66 (+ 214, 16) долларов.

Ранее сообщалось о том, что в НБУ разъяснили статус биткоина в Украине. Оказывается, что для выработки общей позиции относительно правового статуса НБУ начал диалог с Министерством финансов, Государственной фискальной службой, Государственной службой финансового мониторинга.

Bitcoin - самая популярная и изменчивая в мире криптовалюта. Колоссальные падения заменяются громкими рекордами. Большинство из них зафиксированы в Корее, так как именно в этой стране наблюдается наибольший спрос.

