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В Украине теперь можно будет заработать на коррупционерах: Рада это узаконила

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Парламентарии проголосовали за изменения к Закону Украины "От предотвращении коррупции".
Обличитель коррупции получит 10% от взятки
Обличитель коррупции получит 10% от взятки
depositphotos.com

Сегодня, 13 сентября, депутаты Верховной Рады сделали еще один важный шаг на пути борьбы с коррупцией. Рада проголосовала за законопроект № 1010, которым вносятся изменения в Закон Украины “О предотвращении коррупции“. Эти изменения, в частности, касаются изобличителей коррупции.

До сих пор активнее борцы с коррупцией и изобличители с коррупционерами фактически не были защищены законом. Более того, в обществе сформировалось негативное отношение к таким людям. Очевидно, из-за пресловутого принципа “моя хата с краю“.

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Однако отныне закон будет защищать обличителей коррупционеров и защищать их. В частности, будут созданы благоприятнее условия для раскрытия информации о коррупции. Кроме этого, обличитель будет освобожден от юридической ответственности за предоставленную информацию. Государство также обязуется защитить трудовые права таких людей, которые нередко, из-за своей принципиальности, подвергаются гонениям.

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А “вишенкой на торте“ этих законодательных изменений стала возможность заработать на изобличенном коррупционере. Обличителям обещают 10% от суммы взятки, на которой тот помог поймать коррупционера или такой же процент от суммы ущерба, который коррупционер мог принести своими преступными деяниями.

Напомним, что в МВФ назвали ТОП-темы переговоров с Киевом. В частности, речь будет идти о формировании мощной системы противодействия коррупции.

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Теги: Украина, коррупция, обличитель коррупции, закон, законопроект, Верховная Рада
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war_and_fuel    13.09.2019, 13:25
Оценка:  0
war_and_fuel
о, раньше было фиктивное предпринимательство, сейчас фиктивное взяточничество начнется
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