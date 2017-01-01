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Новый закон может "угробить" стратегическую отрасль: металлурги бьют в набат

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Эксперты считают, что готовящиеся Радой изменения в Налоговый кодекс могут привести к потере тысяч рабочих мест.
Безработными могут стать тысячи людей
Безработными могут стать тысячи людей
depositphotos.com

Если Верховная Рада проголосует за принятие законопроекта № 1210, предусматривающего изменения в Налоговый кодекс, Украина может потерять горно-металлургическую отрасль и тысячи рабочих мест. С таким заявлением выступили представители горно-металлургической отрасли. Мина замедленного действия заложена в предлагаемом увеличении рентных платежей. Об этом говорили сегодня во время заседания рабочей группы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, сообщает 24 канал.

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В частности, президент объединения предприятий “Укрметаллургпром“ Александр Каленков утверждает, что налоговая нагрузка на предприятия отрасли увеличится в 3-4 раза. Это приведет к абсолютной неконкурентоспособности украинской продукции на международных рынках.

“Рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли украинских предприятий станут в 10 раз больше, чем в России. Как результат, они вытеснят нас с европейского рынка. Мы потеряем около 26 млн тонн. А это две трети того, что мы экспортируем“, - утверждает Каленков.

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Однако потеря экспортной выручки – не единственное, чем чреват такой шаг. Из-за уменьшения спроса на продукцию, владельцы предприятий будут вынуждены сокращать объемы производства и увольнять людей.

Уже появились сведения, что, в случае утверждения этого закона, металлургический гигант “АрселорМиттал“ будет вынужден приостановить свою работу.

Напомним, Рада приняла закон, который позволит гражданам зарабатывать на разоблаченных ими коррупционерах. Обличителю полагается десятая часть от разоблаченной взятки.

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Теги: Украина, законопроект, горно-металлургическая отрасль, АрселорМиттал, сокращение, рента
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