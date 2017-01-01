Все в одном: Рада предлагает упростить систему уплаты налогов

Депутаты хотят часть хлопот по уплате налогов переложить на плечи фискальной службы.

Парламентарии большинством голосов проголосовали за законопроект № 1049, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс, сообщает 112.ua.

Эти изменения коснутся, прежде всего, не размеров налогов, а организации платежей. По существующим сегодня правилам налоги платятся на разные счета. Причем, счетов этих много. И предприниматели, вместо того, чтобы посвящать больше времени становлению своего бизнеса, вынуждена разбираться во всей этой бухгалтерской казуистике и разносить свои деньги по разным счетам. Этот налоговый “квест“ изрядно изматывает и подрывает у бизнесменов веру в то, что государство заботится о них.

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Поэтому сейчас депутаты хотят максимально упростить эту процедуру. Все налоги, за исключением НДС, акциза и таможенных платежей, будут платиться одной суммой на один счет. А уж после этого налоговая служба сама должна будет “разнести“ их по отдельным счетам.

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“На сегодняшний день для бизнеса есть большая проблема - есть несколько, и их много, этих счетов, на которые нужно платить налоги. Цель этого законопроекта - переформатировать систему, когда разные налоги платятся на разные счета. ... Есть предложение сделать один счет. Он открывается в казначействе, и с этого счета оплачиваются преимущественно все, кроме нескольких случаев, налоги. Налоговая уже сама администрирует то, каким образом это все происходит“, - объяснил, представляя законопроект, нардеп от “Слуги народа“, глава комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.

Напомним, парламент готовит закон о е-чеке и кешбэке. Власть хочет установить тотальный контроль над всеми финансовыми операциями в сфере покупок.

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