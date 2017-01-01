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В Украине можно будет заказать поездку в вагоне для инвалидов: услуга доступна онлайн

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"Укрзализныця" запустила новый электронный сервис для людей с ограниченными возможностями.
Спецвагон можно будет заказать онлайн
Спецвагон можно будет заказать онлайн
depositphotos.com

Теперь в Украине можно заказать поездку в вагоне для инвалидов. Сервис доступнее онлайн, и заказ можно сделать из любого уголка Украины, сообщает сайт Укрзализныци.

Человек, который требует особых условий перевозки, может заказать  специальный вагон для людей с инвалидностью. Он оборудован с максимальным комфортом – специально для пассажиров, которые ограничены в самостоятельном движении.

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“Сейчас через интернет-сервисы мы реализуем уже 56% билетов. Онлайн-заказы перевозок в специальных вагонах – это тот сервис, в котором уже давно нуждались люди с инвалидностью. В ближайших планах – внедрить через онлайн-сервисы  выкуп билетов в такие вагоны“, - говорит глава Укрзализныци Евгений Кравцов.

Сегодня в распоряжении компании есть 15 таких вагонов. Три из них курсируют на постоянных маршрутах, а 12 можно заказать на разные направления.

Сделать заказ на поездку в таком вагоне достаточно просто. Для этого нужно лишь зайти на сайт компании по ссылке http://www.uz.gov.ua/passengers/persons_with_disabilities/

После этого нужно зарегистрировать в кабинете потребителя и далее – ввести данные о намечающейся поездке. В частности, маршрут следования, а также другие сведения. Нужно также указать, нуждается ли человек в помощи при посадке-высадке из вагона, будет ли с ним сопровождающий, и кто конкретно. Ведь впоследствии можно выкупить билет лишь на этого человека.

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О том, есть ли такая возможность – предоставить пассажиру-инвалиду специальный вагон, заказчику сообщат отдельно.  

Напомним, Укрзализниця хочет избавиться от традиционных подстаканников. Их могут заменить на пластиковые стаканчики. 

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Теги: Укрзализныця, Евгений Кравцов, спецвагоны, инвалиды, заказ
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