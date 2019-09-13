Кабмин остановил финансирование регионов: Что предпринимают чиновники

В ближайшие дни из Фонда социально-экономического развития в регионы не поступит ни копейки.

Ирина Верещук сообщила о том, что Кабмин перестал финансировать регионы www.facebook.com/pg/vereshchuk.ukraine

Сегодня, 13 сентября, на заседании Кабинета министров был решено заморозить финансирование регионов из Фонда социально-экономического развития.Об этом заявила представитель Кабинета министров в парламенте Ирина Верещук, сообщает РБК-Украина.

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Движения средств остановили для того, чтобы провести полный аудит Фонда. Ориентировочно эту работу планируют выполнить до 27 сентября. После этой даты финансирование регионов должно быть возобновлено.

“Это финансирование школ, садиков. То есть это то, чего ждали общины. После проведенного аудита госпожа Маркарова и профильные министры подадут отчет, и средства будут поступать в плановом порядке “, - заметила Верещук.

Ранее мы писали, что министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет намерен вдвое уменьшить расход бумаги Кабмином. Чиновник хочет хранить документацию в электронном виде.

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