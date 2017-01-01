Украина увеличила агроэкспорт в ЕC до $4,1 млрд

Основными экспортными товарами на рынки ЕС остались зерновые, семена масличных культур и растительное масло.

Украина за первые семь месяцев 2019 года увеличила экспорт продукции агропромышленного комплекса в страны Евросоюза на 34,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,1 миллиарда долларов. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева на странице в Facebook.

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"Экспорт украинской продукции АПК в ЕС за 7 месяцев 2019 года увеличился на 34,3% (или на 1,04 миллиарда долларов США) до 4,1 миллиарда долларов США по сравнению с соответствующим периодом 2018 года", - написала она.

По словам Трофимцевой, крупнейшими импортерами украинской сельхозпродукции стали Нидерланды, куда было отправлено 18% всей продукции, Испания - 13,5%, Польша - 13,4%, Германия - 11,1%, Италия - 10,6%.

Трофимцева отметила, что главными экспортными позициями за отчетный период были: зерновые, которых экспортировано на 1,8 миллиарда долларов США; растительное масло - 921,9 миллиона долларов; семена масличных - 385,4 миллиона долларов; жмых и другие отходы пищевой промышленности - 345,5 миллиона долларов; мясо птицы - 117,3 миллиона долларов; плоды, орехи, цедра - 78,6 миллиона долларов.

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Глава ведомства добавила, что по состоянию на 2 сентября Украина на 100% исчерпала тарифные импортные квоты ЕС на мед, сахар, ячменную крупу и муку, обработанный крахмал, обработанные томаты, виноградные и яблочные соки, кукурузу и пшеницу. На сливочное масло квота использована на 48%, а на продукты из переработанного молока - на 33,3%.

В свою очередь в Госстате сообщили, что в течение первых семи месяцев Украина экспортировала на 7% больше товаров, чем за соответствующий период прошлого года. В то же время, объем импорта за этот же период увеличился на 8,5%. По данным Госстата, в январе-июле 2019-го экспорт товаров составил 28,748 млрд долл. США, что на 7% больше по сравнению с январем-июлем 2018 года, импорт - 33,684 млрд долл., или на 8,5% больше.

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Отрицательное сальдо достигло 4,936 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,85 (в январе-июле 2018-го - 0,87). Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 218 стран мира. Наибольшие экспортные рынки Украины - это Египет, Индия, Италия, Китай, Нидерланды, Польша, РФ и Турция. Крупнейшие рынки импорта Украины находятся в Беларуси, Италии, Китае, Германии, Польши, РФ, США и Турции.

Ранее мы писали, что общий объем экспорта украинских товаров в Евросоюз за первое полугодие вырос на 5%. Сумма товаров, отправленных на экспорт, составила более 10 миллиардов долларов.

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