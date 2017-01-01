Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Атака дронов повлияла на экспорт нефти из Саудовской Аравии – СМИ

Комментариев: 0
Нанесен удар по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов, который находится на востоке Саудовской Аравии.

Производство и экспорт нефти в Саудовской Аравии серьезно пострадали из-за атак беспилотников, совершенных на предприятия национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Читай также: США направили в Украину экспертов, которые помогут “пережить“ зиму-2020

Как отмечает агентство, один из источников указал, что из-за нападения производство нефти снизилось на 5 млн баррелей в день. Это составляет почти половину всего текущего объема нефтяной добычи Саудовской Аравии.

Ранее в субботу стало известно, что на востоке Саудовской Аравии так называемые хуситы нанесли удар из беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. В районах месторождений Абкайк и Хурайс произошел крупный пожар, который уже взят под контроль.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: нефть, Саудовская Аравия, экспорт, Йемен, БПЛА, беспилотник, дрон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь