Атака дронов повлияла на экспорт нефти из Саудовской Аравии – СМИ

Нанесен удар по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов, который находится на востоке Саудовской Аравии.

Производство и экспорт нефти в Саудовской Аравии серьезно пострадали из-за атак беспилотников, совершенных на предприятия национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Как отмечает агентство, один из источников указал, что из-за нападения производство нефти снизилось на 5 млн баррелей в день. Это составляет почти половину всего текущего объема нефтяной добычи Саудовской Аравии.

Ранее в субботу стало известно, что на востоке Саудовской Аравии так называемые хуситы нанесли удар из беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. В районах месторождений Абкайк и Хурайс произошел крупный пожар, который уже взят под контроль.

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