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МВФ может дать Украине кредит на три года

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Украинская власть ведет переговоры с представителями МВФ о новой кредитной программе для Украины.
Украина надеется получить от МВФ кредит на три года
Украина надеется получить от МВФ кредит на три года
depositphotos.com

В Киеве продолжаются переговоры между украинским правительством и миссией МВФ о предоставлении очередного кредита нашей стране, сообщает Bloomberg.

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Конкретные цифры возможной финансовой помощи еще не названы. Но, вероятней всего, она будет составлять около 5 миллиардов долларов, и ее растянут на 3 года.

Однако для того, чтобы получить финансовую помощь от МВФ, Украина должна выполнить “домашнее задание“. В первую очередь, речь идет о преодолении коррупции в стране. Кстати, это требование Международный валютный фонд выдвигает Украине не впервые. Однако оно по-прежнему остается актуальным.

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“Это чрезвычайно важный элемент нашего сотрудничества с Украиной. Этот элемент был важен в течение предыдущих лет и остается важным элементом текущих обсуждений“, - подчеркнул спикер МВФ Джерри Райс.

Напомним, что уже до конца этого года Украина надеется получить также второй кредитный транш от Евросоюза. Его размер составит полмиллиарда евро.

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Теги: МВФ, кредит, транш МВФ, транш МВФ для Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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РАМЗАН  (аноним)  16.09.2019, 10:42
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РАМЗАН
Вова, скажи им свою коронную фразу: "идите Вы в Ж_О_П_У!!!!!!!!!!!!!!!!
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