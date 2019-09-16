МВФ может дать Украине кредит на три года

В Киеве продолжаются переговоры между украинским правительством и миссией МВФ о предоставлении очередного кредита нашей стране, сообщает Bloomberg.

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Конкретные цифры возможной финансовой помощи еще не названы. Но, вероятней всего, она будет составлять около 5 миллиардов долларов, и ее растянут на 3 года.

Однако для того, чтобы получить финансовую помощь от МВФ, Украина должна выполнить “домашнее задание“. В первую очередь, речь идет о преодолении коррупции в стране. Кстати, это требование Международный валютный фонд выдвигает Украине не впервые. Однако оно по-прежнему остается актуальным.

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“Это чрезвычайно важный элемент нашего сотрудничества с Украиной. Этот элемент был важен в течение предыдущих лет и остается важным элементом текущих обсуждений“, - подчеркнул спикер МВФ Джерри Райс.

Напомним, что уже до конца этого года Украина надеется получить также второй кредитный транш от Евросоюза. Его размер составит полмиллиарда евро.

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