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Нефтяной кризис: саудовские акции обвалились

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Нападение на крупнейший нефтезавод привело к сокращению добычы нефти в королевстве вдвое.
Саудовскую Аравию атаковали дроны
Саудовскую Аравию атаковали дроны
Getty Images

Индекс саудовской фондовой биржи упал на открытии в воскресенье более чем на 2,5 процента, сообщает Bloomberg 15 сентября, до минимума в 7629,49 пунктов. Предыдущие торги закрылись на отметке 7831,80 пунктов.

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По сравнению с годовым максимумом в мае 2019 года в 9403 пунктов, падение составило 18 процентов, приводит подсчеты Reuters.

14 сентября стало известно о нападени на два саудовских НПЗ при помощи беспилотников, на предприятиях начался пожар. Объекты принадлежали крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco в городах Абкаик и Хурайс. Она принадлежит государству.

После атаки добыча нефти в королевстве сократилась почти вдвое. Saudi Aramco позже приостановила добычу нефти.

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Теги: нефть, Саудовская Аравия, Фондовая биржа, добыча нефти
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