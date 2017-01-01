Из-за атаки на нефтяной завод в Саудовской Аравии мировые цены на нефть пошли в рост

С началом новой недели торги на биржах открылись новыми ценами: стоимость Brent подскочила на 13,8%, WTI - на 11,2 процента.

Из-за атаки беспилотника хуситов на завод в Саудовской Аравии, являющийся одним из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих предприятий, в мире поднялись цены на нефть, сообщают мировые СМИ.

В среднем стоимость “черного золота“ поднялась на 13%. Это произошло из-за того, что в Саудовской Аравии резко сократилась его добыча.

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СМИ, со ссылкой на данные биржи ICE в Лондоне, сообщают, что на открытии торгов цена Brent выросла на 13,8 процентов, WTI - на 11,2 процента.

В частности, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года поднялась до 67,8 долларов и продолжала расти вплоть до 71,6 долларов. Это на 19 процентов больше, чем на предыдущем закрытии.

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Фьючерсы на сырье марки WTI подорожали до 60,09 долларов на открытии и достигали 63,47 долларов за баррель, подскочив в цене на 15 процентов.

Напомним, месяц назад мы сообщали, что стоимость топлива падает. Главным фактором, повлиявшим на это, называли снижение котировок на нефть.

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