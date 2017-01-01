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Транзит газа через Украину вырос из-за " OPAL-ьного" положения России

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Прокачка газа на границе со Словакией, по сравнению с прошедшей неделей, выросла почти на 10 миллионов кубометров.
Украина увеличила транзит газа через свою ГТС
Украина увеличила транзит газа через свою ГТС
depositphotos.com

Объем транзита российского газа через украинскую ГТС в последние дни стал возрастать. Это происходит после того  как Европейский суд снизил России квоты по использованию газопровода OPAL, являющегося сухопутной ветвью Северного потока, сообщает  korrespondent.  России разрешили использовать лишь половину мощностей этого газопровода вместо 90%, как она использовала ранее.

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Согласно данным, поступившим сегодня, 16 сентября, от словацкого оператора Eustream, прокачка газа через станцию Вельке Капушаны, расположенную на границе Украины и Словакии (по так называемому ужгородскому коридору), возросла. Так, была составлена заявка на прокачку 154,7 млн кубометров газа. Тогда как ранее, до решения суда, объем прокачки в среднем был на уровне 145,4 млн кубов.

Напомним, Украина основательно готовится к зиме. Газа, с января по август,  импортировали  на 40% больше, чем за 8 месяцев прошлого года.  

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Теги: Украина, газ, Газпром, транзит, газопровод, транзит газа, OPAL
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Источник: bigmir)net

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