Курс биткоина на сегодня - онлайн-хроника криптовалюты

Сегодня, 17 сентября, в 10:42 Bitcoin стоял на отметке 10 313,59 доллара.

По состоянию на вторник, 17 сентября, стоимость Bitcoin на криптобирже CoinDesk составила 10 212,33 доллара.

По состоянию на понедельник, 16 сентября, стоимость Bitcoin на криптобирже CoinDesk составила 10 313,59 (-5,11) доллара.

Ранее сообщалось о том, что в НБУ разъяснили статус биткоина в Украине. Оказывается,что для выработки общей позиции относительно правового статуса НБУ начал диалог с Министерством финансов, Государственной фискальной службой, Государственной службой финансового мониторинга.

На сегодня Bitcoin - самая популярная и самая изменчивая в мире криптовалюта. Колоссальные падения его курса сменяются громкими рекордами. Большинство из них зафиксированы в Корее, так как именно в этой стране наблюдается наибольший спрос.