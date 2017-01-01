Стало известно, каким будет курс доллара на этой неделе

За неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,7-1,5%.

С прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 25,09 грн до 24,71 грн (-1,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании Укрдилинг, за это же время снизились с 24,95/24,98 до 24,76/24,80 (-0,8%/-0,7%).

Каким будет курс доллара на этой неделе - finance.bigmir.net рассказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

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Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 24,90/25,17 до 24,66/24,94 (-0,9%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,1%.

В конце прошлой недели НБУ напомнил, что с начала года гривна укрепилась к доллару на 9%, а за 12 месяцев ее рост составил 12,8%. По темпам укрепления к доллару за год гривна заняла второе место в мире, уступив лишь турецкой лире. На наступившей неделе доллар на межбанке вновь испытает на прочность уровень 25 грн. Курс покупки наличного доллара уже преодолел эту отметку.

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Доллар достаточно уверенно опустился ниже 25 грн, несмотря на покупку валюты НБУ. Регулятор, очевидно, сдерживает свое слово о том, что не вмешивается в рыночные принципы курсообразования. На пятничных торгах на межбанке доллар опускался даже ниже 24,7 грн, обновив минимумы с конца января 2016 года, хотя позже вернулся чуть выше этих уровней.

На начавшейся неделе мы ожидаем дальнейшего снижения доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,4/24,7 грн - Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари

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