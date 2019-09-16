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Как отличить фальшивые банкноты 500 гривен от настоящих - НБУ

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В банкнотах подделаны элементы защиты, которые проверяются кассирами с помощью ультрафиолетовых детекторов.
У фальшивых банкнот менее четкие изображения
У фальшивых банкнот менее четкие изображения
Скриншот

В Национальном банке Украины дали разъяснение, как отличить поддельные банкноты номиналом 500 гривен от настоящих. Об этом говорится в видео, обнародованном на канале НБУ в YouTube.

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Как рассказал Виталий Ковтонюк, главный специалист отдела исследований защиты денег НБУ, в последнее время поддельные банкноты поступали в кассы торговых сетей, АЗС, метрополитенов.

Он рассказал, что указанные банкноты опасны тем, что в них подделаны элементы защиты, которые проверяются кассирами с помощью ультрафиолетовых детекторов.

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"Но настоящие банкноты имеют достаточно элементов защиты, которые позволяют проверить их подлинность без применения специального оборудования", – сообщил Ковтонюк.

Он отметил, что поддельные банкноты можно отличить на ощупь, поскольку они склеены из двух листов. Кроме того, у фальшивых банкнот менее четкие изображения. Также банкноты можно отличить при взгляде под углом.

Ранее сообщалось, что в НБУ показали, как проходит процесс утилизации денег. Журналисты посетили хранилища Нацбанка и узнали, как старые деньги превращают в “опилки“ и складывают в “ульи“.

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Теги: фальшивые деньги, видео, гривна, НБУ, Нацбанк, подделки, банкноты, фальшивка, купюра, фальшивомонетчики, банкнота
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Комментариев (1)
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Антибес    16.09.2019, 13:59
Оценка:  0
Антибес
Для начала напишите какой процент людей массово владеет купюрами такого номинала.
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