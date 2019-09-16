Как отличить фальшивые банкноты 500 гривен от настоящих - НБУ

В банкнотах подделаны элементы защиты, которые проверяются кассирами с помощью ультрафиолетовых детекторов.

В Национальном банке Украины дали разъяснение, как отличить поддельные банкноты номиналом 500 гривен от настоящих. Об этом говорится в видео, обнародованном на канале НБУ в YouTube.

Читай также: Стало известно, какие купюры подделывают чаще всего Как рассказал Виталий Ковтонюк, главный специалист отдела исследований защиты денег НБУ, в последнее время поддельные банкноты поступали в кассы торговых сетей, АЗС, метрополитенов.

Он рассказал, что указанные банкноты опасны тем, что в них подделаны элементы защиты, которые проверяются кассирами с помощью ультрафиолетовых детекторов.

Читай также: В Украине стало меньше фальшивых гривен

"Но настоящие банкноты имеют достаточно элементов защиты, которые позволяют проверить их подлинность без применения специального оборудования", – сообщил Ковтонюк.

Он отметил, что поддельные банкноты можно отличить на ощупь, поскольку они склеены из двух листов. Кроме того, у фальшивых банкнот менее четкие изображения. Также банкноты можно отличить при взгляде под углом.

Ранее сообщалось, что в НБУ показали, как проходит процесс утилизации денег. Журналисты посетили хранилища Нацбанка и узнали, как старые деньги превращают в “опилки“ и складывают в “ульи“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.